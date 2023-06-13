Преміум-сегмент автомобільного ринку в Україні продовжує зростати дуже швидкими темпами.

За перші 5 місяців поточного року в Україні було продано 5,2 тис. нових легкових автомобілів преміального сегменту. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року саме цей сегмент став основним драйвером зростання в нашій країні, демонструючи посилення попиту в 2,3 рази.

Якщо в минулому році за перші 5 місяців доля автомобілів Premium сегменту складала 14,5% нового авторинку, то в поточному році таких автомобілів вже стало більше 22%. Зростання – на 130%, хоча в цілому на ринку нових легковиків продажі зросли на 51%.

Цікаво, що в сегменті кросоверів та позашляховиків доля преміальних автомобілів ще вища – 23,2% проти 16,3% рік тому.

В цьому році найбільш популярними автомобілями Premium-сегменту в Україні стали автомобілі BMW: кожен третій проданий преміальний автомобіль – саме баварського бренду. Зростання продажів у порівнянні з минулим роком теж вражає – більше ніж в 3,3 рази. На другому місці – автомобілі Mercedes-Benz із двократним зростанням. На третє місце вийшли автомобілі Lexus, які додали більше ніж в 4 рази у порівнянні з минулим роком.

Також додають в продажах майже всі ТОП-моделі преміального сегмента. В ТОПі, звісно, кросовери: Mercedes-Benz GLE (+144%), BMW X7 (+383%), BMW X5 (+158%) тощо.

Зауважимо, що найбільша доля Premium в нашій країні зафіксована в Одесі та області – 35% авторинку. Тобто навіть більше, ніж кожен третій автомобіль на Одещині з преміального сегмента. Також показники вище середнього зафіксовані у Львівській області (28%), на Волині (26%) та Києві (24%).