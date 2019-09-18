Об этом свидетельствует официальная статистика соседнего государства по ДТП с иностранцами.

Согласно официальным данным польской полиции за 2018 год, иностранцы 25 264 раза попадали в ДТП на территории страны. При этом в 1404 авариях были жертвы – 295 человек погибли и 2575 человек получили ранения, пишет издание Rzeczpospolita.

Главными причинам ДТП, в которых были задействованы иностранцы, типичные: превышение скорости, несоблюдение безопасного расстояния между транспортными средствами, неправильное поведение в отношении пешеходов, усталость, засыпание за рулем, неправильный обгон.

Украинцы замечены больше, чем в половине таких ДТП, а точнее в 53,2%. Граждане других близлежащих стран (Германии, Беларуси, Литвы и России) причастны к 4-10% аварий в Польше с участием иностранцев.

Напомним, что в Украине заработали 100 радаров измерения скорости.