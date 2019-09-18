Про це свідчить офіційна статистика сусідньої держави щодо ДТП з іноземцями.

Згідно офіційними даними польської поліції за 2018 рік, іноземці 25 264 рази потрапляли в ДТП на територї країни. При цьому у 1404 аваріях були жертви – 295 чоловік загинули та 2575 людей отримали поранення, пише видання Rzeczpospolita.



Головними причинам ДТП, в який були задіяні іноземці, типові: перевищення швидкості, недотримання безпечної відстані між транспортними засобами, неправильна поведінка щодо пішоходів, втома, засинання за кермом, неправильний обгін.

Українці помічені більше, ніж в половині таких ДТП, а точніше у 53,2%. Громадяни інших прилеглих країн (Німеччини, Білорусі, Литви та Росії) причетні до 4-10% аварій в Польщі з участю іноземців.

Нагадаємо, що в Україні запрацювали 100 радарів виміру швидкості.