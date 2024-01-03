В Украине начато тестирование шин, которые не боятся проколов, порывов и порезов: в Brave1 на пикапах испытывают украинскую версию известной колесной технологии RunFlat.

О новом исследовании в комплектации боевых пикапов рассказали одновременно Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и эксперты ОО "Украинский милитарный центр".

Глава Минцифры отмечает, что "украинские вставки RunFlat не уступают мировым моделям и произведены из материалов, не подверженных преждевременному разрушению". Сейчас команда разработчиков планирует запустить массовое производство, а также расширить модельный ряд на большие бронированные машины.

Технология RunFlat предусматривает специальные вставки, размещаемые внутри автомобильных покрышек. В случае пулевого, осколочного повреждения, обычного пореза или порыва эта вставка не позволяет шине сесть на диск и чуть ли не сразу разорваться.

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"Это особенно актуально во время эвакуации раненых, выполнения боевой задачи или доставки провизии Силам обороны. Военным не нужно останавливаться и подвергать себя опасности, они смогут продолжить движение к безопасному месту. "Бронированные колеса" — лишь одна из разработок, которая поможет защитникам и защитницам сохранить самое ценное — жизнь", — отметил Михаил Федоров на своей странице на Telegram-канале.

Более подробно об этой технологии и разработке украинских инженеров рассказывает видеосюжет, снятый экспертами "Милитарного" (см. внизу).