В Україні розпочато тестування шин, що не бояться проколів, поривів та порізів: в Brave1 на пікапах випробовують українську версію відомої колісної технології RunFlat.

Про нове дослідження в комплектації бойових пікапів розповіли одночасно Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та експерти ГО "Український мілітарний центр".

Очільник Мінцифри зазначає, що "українські вставки RunFlat не поступаються світовим моделям та вироблені з матеріалів, що не схильні до передчасного руйнування". Зараз команда розробників планує запустити масове виробництво, а також розширити модельний ряд на великі броньовані машини.

Технологія RunFlat передбачає спеціальні вставки, що розміщуються всередині автомобільних покришок. У разі кульового, осколкового пошкодження, звичайного порізу чи пориву ця вставка не дозволяє шині сісти на диск і мало не відразу пошматуватися.

Читайте також Винайшов колесо: дивак зробив незвичайний велосипед з перерізаним колесом

"Це особливо актуально під час евакуації поранених, виконання бойового завдання або доставки провізії Силам оборони. Військовим не потрібно зупинятися та наражати себе на небезпеку — вони зможуть продовжити рух до безпечного місця. «Броньовані колеса» — лише одна з розробок, яка допоможе захисникам і захисницям зберегти найцінніше — життя", — зазначив Михайло Федоров у своїй сторінці на Telegram-каналі.

Більш детально про цю технологію та розробку українських інженерів розповідає відеосюжет, відзнятий експертами «Мілітарного» (див. внизу).