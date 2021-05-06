За апрель 2021 года поставлено на учет 1754 "гибридов".

Больше всего автомобилей с гибридным приводом продает Toyota, и это неудивительно: в модельной гамме этого производителя гибридных моделей больше всего. Кроме того, украинцы в апреле зарегистрировали рекордное количество новых “Тойот” – 1618 единиц. Впервые в ТОП-5 гибридов вошел Toyota Highlander, который недавно появился в продаже.

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Из-за активности покупателей новых “Тойот” средний возраст зарегистрированных в апреле гибридов значительно понизился: с 3,4 года в феврале до 2,9 лет в апреле.

Среди электромобилей первую позицию вновь отвоевал себе Nissan Leaf – модели второго поколения все чаще завозят в Украину. Кроме того, в первой пятерке электромобилей появился Audi e-tron, вытеснив оттуда Fiat.