За квітень 2021 року поставлено на облік 1754 "гібридів".

Найбільше автомобілів з гібридним приводом продає Toyota, і це не дивно: в модельній гамі цього виробника гібридних моделей найбільше. Окрім того, українці в квітні зареєстрували рекордну кількість нових "Тойот" – 1618 одиниць. Вперше в ТОП-5 гібридів ввійшов Toyota Highlander, який нещодавно зявився у продажу.

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Через активність покупців нових "Тойот" середній вік зареєстрованих в квітні гібридів значно понизився: з 3,4 роки у лютому до 2,9 років у квітні.

Серед електромобілів першу позицію знову відвоював собі Nissan Leaf – моделі другого покоління все частіше завозять в Україну. Окрім того, в першій п'ятірці електромобілів з'явився Audi e-tron, витіснивши звідти Fiat.