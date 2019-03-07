В прошлом году количество авто по зарегистрированному ГБО увеличилось почти вдвое. Такую тенденцию легко объяснить экономической выгодой от использования ГБО.

За 2018 год в Украине зарегистрировали около 112 тысяч транспортных средств с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО), что на 42% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на информационный запрос УНН.

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Так, в 2018 году количество зарегистрированных транспортных средств с установленным ГБО составляло 111 964, что на 41,9% больше, чем в 2017 году, когда было зарегистрировано 78 923 таких транспортных средств.

Кроме того, в Главном сервисном центре МВД сообщили, что с начала 2019 года уже зарегистрировано 18 664 транспортных средств с установленным ГБО.

Однако статистика МВД отражает только официальные данные. Значительное количество автомобилистов после установки ГБО не спешит оформлять переоборудование в сервисных центрах МВД, не смотря на то что такая процедура формально является обязательной.