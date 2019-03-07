В минулому році кількість авто за зареєстрованим ГБО збільшилась майже вдвічі. Таку тенденцію легко пояснити економічною вигодою від використання ГБО.

За 2018 рік в Україні зареєстрували близько 112 тисяч транспортних засобів з встановленим газобалонним обладнанням (ГБО), що на 42% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на інформаційний запит УНН.

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Так, у 2018 році кількість зареєстрованих транспортних засобів із встановленим ГБО становила 111 964, що на 41,9% більше, ніж у 2017 році, коли було зареєстровано 78 923 таких транспортних засобів.

Крім того, у Головному сервісному центрі МВС повідомили, що з початку 2019 року вже зареєстровано 18 664 транспортних засобів з встановленим ГБО.

Проте статистика МВС відображає лише офіційні данні. Значна кількість автомобілістів після встановлення ГБО не поспішають оформлювати переобладнання в сервісних центрах МВС, не дивлячись на те що така процедура формально є обов’язковою.