Экипаж из Украины впервые за всю историю чемпионата будет допущен к соревнованиям. Важно также, что за рулем "Запорожца" будет девушка, а мужчина будет сидеть рядом в качестве штурмана.

Украинцы на горбатых "Запорожцах" поедут на историческое ралли Монте-Карло. Об этом на своей странице в фейсбук написал участник гонки Евгений Кравс.

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"Очень утешительная новость пришла из Монте-Карло. Львовский семейный экипаж на антикварном "Горбатом Запорожце" ЗАЗ-965 в январе–феврале 2022 года прошел всю процедуру разрешительных допусков и в составе украинской команды примет участие в "Ралли Монте-Карло Классик" под стартовым номером 410. Немножко напрягает, что я буду только штурманом, а за рулем жена – Светлана. Мне уже немножко страшно: впереди – ночная изнурительная гонка по горным перевалам Прованса и серпантины Монте-Карло", – сообщил Евгений.

Это топ событие для украинского автомобильного ретродвижения – украинцы на "Запорожцах" впервые станут участниками этого престижного ралли за всю его 111-летнюю историю.

"Россияне ездят на "Волгах" и "Москвичах" уже давно. А нас на "Запорожцах" не пускали. По регламенту королевского клуба Монако на старт выходят лишь те авто, которые участвовали в гонках до 1956 года. Мы в эту категорию не входим, но в честь 60-летия выпуска "Запорожца" для нас сделали исключение", – рассказывает Евгений Кравс.

Сама гонка пройдет 31 января – 1 февраля 2022 года. Консультировать украинскую команду будет Ари Ватанен – бывший депутат Европарламента, чемпион мира по ралли и четырехкратный победитель ралли Дакар.