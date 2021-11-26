Екіпаж із України вперше за всю історію чемпіонату буде допущений до змагань. Важливо також, що за кермом "Запорожця" буде дівчина, а чоловік сидітиме поряд у якості штурмана.

Українці на горбатих "Запорожцях" поїдуть на історичне ралі Монте-Карло. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав учасник гонки Євген Кравс.

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"Дуже втішна новина прийшла з Монте-Карло. Львівський сімейний екіпаж на антикварному "Горбатому Запорожці" ЗАЗ-965 у січні -лютому 2022 року пройшов усю процедуру дозвільних допусків та у складі української команди прийме участь у "Ралі Монте-Карло Класик" під стартовим номером 410. Трішки напрягає, що я буду лише штурманом, а за кермом дружина - Світлана. Мені вже трішки страшно: попереду - нічна виснажлива гонка гірськькими перевалами Провансу і серпантини Монте-Карло", – повідомив Євген.

Це топ-подія для українського автомобільного ретро-руху – українці на "Запорожцях" вперше стануть учасниками цього престижного ралі за всю його 111-річну історію.

"Росіяни їздять на "Волгах" і "Москвичах" вже давно. А нас на "Запорожцях" не пускали. За регламентом королівського клубу Монако на старт виходять лише ті авто, які брали участь в гонках до 1956 року. Ми в цю категорію не входимо, але на честь 60-річчя випуску "Запорожця" для нас зробили виняток", - розповідає Євген Кравс.

Сама гонка пройде 31 січня – 1 лютого 2022 року. Консультувати українську команду буде Арі Ватанен – колишній депутат Європарламенту, чемпіон світу з ралі та чотириразовий переможець ралі Дакар.