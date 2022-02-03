Первенство в своем классе Rallye Monte-Carlo Classique 2022 завоевал экипаж Киевского Городского АвтоМотоКлуба – Сергей Малык и Геннадий Вильгоцкий.

На ралли классических автомобилей Rallye Monte-Carlo Classique 2022 съехались несколько сотен участников. Среди них – несколько ЗАЗ-965. Соревнования проходили с 31 января по 2 февраля 2022 года во многих номинациях. Стартовали они с французского Валанса, куда машины прибыли на автовозах, в Монте-Карло.

Главный Кубок в классе автомобилей до 900 куб см организаторы соревнований вручили украинскому экипажу №406 на автомобиле ЗАЗ-965 (водитель – Сергей Малык, штурман – Геннадий Вильгоцкий из киевского клуба КГАМК).

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По предварительным данным, второе место у литовского экипажа № 407 (Т. Виткевичюс, В. Толейкис). "Бронзовые" призеры – украинский экипаж №408 (Павел Данченко, Игорь Левченко).

Четвертое место и Приз зрительских симпатий в неофициальном костюмированном конкурсе "Элеганции" – у семейного львовского экипажа №410 (водитель – Светлана Кравс, штурман – Евгений Кравс).

В свое 30-летие Украина стала тридцатой страной-участницей самого престижного европейского зимнего ретро-ралли.