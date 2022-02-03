Першість у своєму класі Rallye Monte-Carlo Classique 2022 здобув екіпаж Київського Міського АвтоМотоКлубу – Сергій Малик та Геннадій Вільгоцький.

На ралі класичних автомобілів Rallye Monte-Carlo Classique 2022 з'їхались кілька сотень учасників. Серед них – кілька ЗАЗ-965. Змагання проходили з 31 січня по 2 лютого 2022 року у багатьох номінаціях. Стартували вони з французького Валанса, куди машини прибули на автовозах, до Монте-Карло.

Головний Кубок у класі автомобілів до 900 куб см організатори змагань вручили українському екіпажу №406 на автомобілі ЗАЗ-965 (водій – Сергій Малик, штурман – Геннадій Вільгоцький з київського клубу КМАМК).

Також цікаво Skoda анонсувала нову Fabia Monte Carlo

За попередніми даними, друге місце у литовського екіпажу № 407 (Т. Віткевічюс, В. Толейкіс). "Бронзові" призери – український екіпаж № 408 (Павло Данченко, Ігор Левченко).

Четверте місце і Приз глядацьких симпатій в неофіційному костюмованому конкурсі "Елеганції" – у сімейного львівського екіпажу №410 (водій – Світлана Кравс, штурман – Євген Кравс).

У своє 30-річчя Україна стала тридцятою країною-учасницею найпрестижнішого європейського зимового ретро ралі.