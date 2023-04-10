Доля внутренних перепродаж составляет 82,5% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто.

В первый месяц весны продажи подержанных автомобилей в Украине существенно выросли. В марте украинцы приобрели 107,2 тыс. подержанных автомобилей. Это на 1052,7% больше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года (в первый месяц войны продаж почти не было) и на 23,8% больше, чем в феврале-2023, посчитали эксперты Института исследований авторынка.

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Динамика импорта подержанных легковых автомобилей и внутренних перепродаж, март 2022 — март 2023

Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 17,5% от общего количества приобретенных подержанных легковушек. Для сравнения, на пике так называемого «нулевой» растаможки, в мае 2022 года, «свежепригнанные» автомобили с пробегом составляли более 64%.

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в марте украинцы заключили 80,5 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Поскольку тогда не работали Сервисные центры МВД, показатель оказался на 26733.3% больше марта 2022 года. Если сравнивать с предыдущим месяцем, февралем-2023, продажи оказались на 25% больше.

Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: 12,4 тысячи. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем 8,2 тысячи регистраций, они составляют 20,6% от общего количества проданных внутри страны подержанных машин в течение марта.

В топ-5 самых активных регионов по внутренним перепродажам б/у авто традиционно вошли также Днепропетровская (2 место, 9,2 тыс.), Львовская (4 место, 7,3 тыс.) и Одесская (5 место, 6,9 тыс.) области. Такой рейтинг можно наблюдать уже несколько месяцев.



Заключенные сделки купли-продажи подержанных легковушек на внутреннем авторынке по регионам, март 2023 года

Наименьшее количество сделок было заключено в регионах, территории которых временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: Херсонской (232 сделок), Луганской (486 сделок) и Донецкой (937 сделок) областях. Также в топ-5 областей с наименьшим количеством продаж подержанных авто вошли Черниговская (1,9 тыс. сделок) и Николаевская (2 тыс. сделок) области.

Импорт б/у легковушек

Из-за границы в марте 2023 года привезли 15,8 тыс. подержанных автомобилей. Такой показатель на 83,7% больше, чем в марте-2022 и на 20,6% больше, чем в феврале-2022.



Первые регистрации импортных легковых автомобилей с пробегом по регионам, март 2023 года

Уже традиционно активнее всего регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (2 тыс. шт.), в Киеве (1,4 тыс. шт.) и Винницкой (1,3 тыс. шт.) области. По сравнению с предыдущим месяцем, последняя поднялась в рейтинге на две строчки.

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Также в самые активные регионы в марте вошли Ровенская (1,1 тыс.) и Киевская (1 тыс.) области. При этом Киев вместе с Киевщиной составляет большинство на рынке: 15,1%.

Меньше всего «свежепригнанных» автомобилей поставили на учет в Херсонской (22 шт.), Донецкой (55 шт.), Луганской (86 шт.), Николаевской (183 шт.) и Запорожской (191 шт.) областях.