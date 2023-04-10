Частка внутрішніх перепродажів становить 82,5% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто.

У перший місяць весни продажі вживаних авто в Україні суттєво зросли. В березні українці придбали 107,2 тис. вживаних автомобілів. Це на 1052,7% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року (в перший місяць війни продажів авто майже не було) і на 23,8% більше, ніж у лютому-2023, порахували Експерти Інституту досліджень авторинку.

Також цікаво нові авто в цьому році продаються краще, ніж в минулому



Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх перепродажів, березень 2022 — березень 2023

Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 17,5% від загальної кількості придбаних вживаних легковиків. Для порівняння, на піку так званого «нульового» розмитнення, у травні 2022 року, «свіжопригнані» авто з пробігом складали понад 64%.

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку в березні українці уклали 80,5 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Оскільки тоді не працювали Сервісні центри МВС, показник виявився на 26733.3% більшим за березень 2022 року. Якщо порівнювати із попереднім місяцем, лютим-2023, продажі виявилися на 25% більшими.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: 12,4 тисячі. Разом із Київською областю, котра зайняла третє місце в рейтингу із показником 8,2 тисячі реєстрацій, вони складають 20,6% від загальної кількості проданих всередині країни вживаних машин протягом березня.

До топ-5 найактивніших регіонів за внутрішніми перепродажами вживаних авто традиційно увійшли також Дніпропетровська (2 місце, 9,2 тис.), Львівська (4 місце, 7,3 тис.) та Одеська (5 місце, 6,9 тис.) області. Такий рейтинг можна спостерігати уже кілька місяців поспіль.



Укладені угоди купівлі-продажу вживаних легковиків на внутрішньому авторинку за регіонами, березень 2023 року

Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: Херсонській (232 угоди), Луганській (486 угод) та Донецькій (937 угод) областях. Також до топ-5 областей із найменшою кількістю продажів вживаних авто увійшли Чернігівська (1,9 тис. угод) та Миколаївська (2 тис. угод) області.

Імпорт вживаних легковиків

З-за кордону у березні 2023 року привезли 15,8 тис. вживаних авто. Такий показник на 83,7% більший, ніж у березні-2022 та на 20,6% більше, ніж у лютому-2022.



Перші реєстрації імпортних легковиків з пробігом за регіонами, березень 2023 року

Уже традиційно найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (2 тис. шт.), в Києві (1,4 тис. шт.) та Вінницькій (1,3 тис. шт.) області. У порівнянні з попереднім місяцем, остання піднялася в рейтингу на дві сходинки.

Нові шини Continental перед серійним виробництвом випробовуються як в лабораторії, так і в реальних умовах – на полігонах у Франції, Німеччині, Чехії та США. Кожну модель нових шин тестують протягом 150 000 кілометрів. Рекламна інформація

Також до найактивніших регіонів в березні увійшли Рівненська (1,1 тис.) та Київська (1 тис.) області. При цьому Київ разом із Київщиною складають більшість на ринку: 15,1%.

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Херсонській (22 шт.), Донецькій (55 шт.), Луганській (86 шт.), Миколаївській (183 шт.) та Запорізькій (191 шт.) областях.