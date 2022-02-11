В январе импорт дизтоплива в Украину вырос на 20%. Объемы поставок из Беларуси продолжают увеличиваться.

В январе 2022 г. импорт дизельного топлива в Украину вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 466,3 тыс. т. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

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По сравнению с январем прошлого года из Республики Беларусь было импортировано на 21% больше всего дизтоплива – 245,5 тыс. т., или 53% всего импорта ГП.

Импорт из Беларуси нарастили ключевые поставщики: компания WOG увеличила импорт вдвое, с 19,4 тыс. т. до 39,3 тыс. т., а ОККО и "Альянс Энерго Трейд" – на 28% и 167%, до 49 тыс. т. до 15,3 тыс. т. соответственно.

Между тем, UPG и "БРСМ" снизили поставки белорусского дизтоплива на 6 и 18%, до 40 и 14 тыс. т. в январе-2022.

Поставки ГП из Российской Федерации в январе выросли на 31%, до 171 тыс. т., из которых 112,6 тыс. т. (134% к январю-2021) было поставлено через терминал в Гомеле, 59,4 тыс. т. (+ 8,3%) по железной дороге.

В портах было оформлено около 19 тыс. т. дизельного топлива (+26% к январю 2021 г.).

Импорт из Литвы в январе 2022 г. сократился на 15%, до 30 тыс. т. по сравнению с объемом поставок в январе 2021 г. (35 тыс. т.).

Как сообщалось, власти Беларуси с 7 февраля ввели запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы, который является одним из поставщиков топлива в Украину.

Напомним, по данным Консалтинговой группы "А-95", баланс украинского рынка дизтоплива в 2021 г. увеличился на 7% – до рекордных за весь период наблюдений 7,97 млн ​​тонн. При этом внутреннее производство сократилось на 11% – до 1,1 млн. т., а импорт прибавил 9,5% и составил 6,8 млн. т.