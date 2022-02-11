У січні імпорт дизпалива до України зріс на 20%. Об’єми поставок з Білорусі продовжують збільшуватись.

У січні 2022 р. імпорт дизельного палива в Україну зріс на 22%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і склав 466,3 тис. т. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані власного дослідження.

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Порівняно з січнем минулого року з Республіки Білорусь було імпортовано на 21% дизпалива більше – 245,5 тис. т, або 53% всього імпорту ДП.

Імпорт із Білорусі наростили ключові постачальники: компанія WOG збільшила імпорт вдвічі, з 19,4 тис. т до 39,3 тис. т, а ОККО та "Альянс Енерго Трейд" — на 28% та 167%, до 49 тис. т та до 15,3 тис. т відповідно.

Тим часом, UPG та "БРСМ" зменшили постачання білоруського дизпалива на 6 та 18%, до 40 та 14 тис. т у січні-2022.

Постачання ДП з Російської Федерації у січні зросли на 31%, до 171 тис. т, з яких 112,6 тис. т (+134% до січня-2021) було поставлено через термінал у Гомелі, 59,4 тис. т (+ 8,3%) залізницею.

У портах було оформлено близько 19 тис. т дизельного палива (+26% до січня 2021 р.).

Імпорт із Литви у січні 2022 р. скоротився на 15%, до 30 тис. т, порівняно з обсягом постачань у січні 2021 р. (35 тис. т).

Як повідомлялось, влада Білорусі з 7 лютого ввела заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив з Литви, яка є одним із постачальників палива в Україну.

Нагадаємо, за даними Консалтингової групи "А-95", баланс українського ринку дизпалива у 2021 р. збільшився на 7% - до рекордних за весь період спостережень 7,97 млн тонн. У цьому внутрішнє виробництво скоротилося на 11% – до 1,1 млн. т, а імпорт додав 9,5% і становить 6,8 млн. т.