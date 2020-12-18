Выросло не только количество приобретенных полисов, но и сумма страховых платежей.

В январе-октябре 2020 года страховщиками ОСАГО было заключено почти 7 млн шт., Что на 3,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Сумма страховых платежей составила более 5,1 млрд грн (+ 22,4%).

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Напомним, что в 2021 году страховой полис ОСАГО может подорожать на 10-20%. Среди предпосылок к этому – увеличение выплат по ДТП среди страховых компаний, рост стоимости ремонта автомобилей, а также количества аварий и тяжести их последствий.