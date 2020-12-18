Зросла не лише кількість придбаних полісів, а й сума страхових платежів.

В січні-жовтні 2020 р. страховиками ОСЦПВ було укладено майже 7 млн. шт., що на 3,6% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Сума страхових платежів склала понад 5,1 млрд. грн. (+22,4%).

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Нагадаємо, що у 2021 році страховий поліс ОСАГО може подорожчати на 10-20%. Серед передумов до цього – збільшення виплат по ДТП серед страхових компаній, зростання вартості ремонту автомобілів, а також кількості аварій та тяжкості їхніх наслідків.