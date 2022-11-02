Украинская компания TSK презентовала уникальные электромобили Tesla на одном из главных ежегодных событий в мире автомобильного тюнинга – выставке SEMA 2022, которая в эти дни проходит в Лас-Вегасе.

Украинцы презентовали на выставке SEMA в Лас-Вегасе уникальные электромобили Tesla в тюнинге. Обе модели существенно отличаются от стоковых электромобилей Tesla благодаря пакетам тюнинга, которые были разработаны и изготовлены собственными силами украинской компании TSK.

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“В этих Tesla нет ни одной детали из афтермаркета, все детали и дизайн – от TSK. Материалы – карбон и стекловолокно”, – отметил в комментарии для издания Autogeek основатель компании TSK Богдан Головатюк.

Электромобиль Tesla Model 3 получил немало изменений во внешности: от обоих бамперов и “юбок” до поворотников. Он получил название #cyber3 и под этим названием его запомнят посетители выставки SEMA.

Второй машиной, которую модифицировали в TSK, стал электромобиль Tesla Model S по прозвищу #WildTesla.

Над ней хорошенько поработали, чтобы она была минимально похожей на фабричный вариант Tesla Model S. К тому же, на наш субъективный взгляд, в этом тюнинг-пакете она стала даже более агрессивной, чем в стоке.