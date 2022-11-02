Українська компанія TSK презентувала унікальні електромобілі Tesla на одній з головних щорічних подій у світі автомобільного тюнінгу – виставці SEMA 2022, що цими днями проходить в Лас-Вегасі.

Українці презентували на виставці SEMA в Лас-Вегасі унікальні електромобілі Tesla у тюнінгу. Обидві моделі суттєво відрізняються від стокових електромобілів Tesla завдяки пакетам тюнінгу, які були розроблені та виготовлені власними силами української компанії TSK.

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“В цих Tesla нема жодної деталі з афтермаркету, всі деталі та дизайн – від TSK. Матеріали – карбон та скловолокно”, – зазначив у коментарі для видання Autogeek засновник компанії TSK Богдан Головатюк.

Електромобіль Tesla Model 3 отримав чимало змін у зовнішності: від обох бамперів та “спідниць” до поворотників. Він отримав назву #cyber3 і під цією назвою його запамʼятають відвідувачі виставки SEMA.

Другою автівкою, яку модифікували в TSK, став електромобіль Tesla Model S на прізвисько #WildTesla.

Над нею також добряче попрацювали, щоб вона була мінімально схожою на фабричний варіант Tesla Model S. До того ж, на наш субʼєктивний погляд, у цьому тюнінг-пакеті вона стала навіть більш агресивною, ніж у стоку.