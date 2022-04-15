Большинство перекупов и автовладельцев, продающих подержанные автомобили, не готовы снизить цену на авто, несмотря на "нулевое растаможивание".

Бесплатное растаможивание в Украине поставило продавцов авто с пробегом перед выбором: снизить цену до уровня пригнанных автомобилей без налогов или не снижать цену, пока не найдется покупатель.

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В связи с этим, коллеги с сайта auto.ria.com задали перекупам и владельцам машин вопрос, что они будут делать после того, как на рынке появятся более дешевые "свежепригнанные" авто.