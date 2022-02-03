Беларусь запрещает железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог", сообщается на сайте белорусского МИД.

Такой шаг Беларусь объясняет решением Литвы прекратить транзит калийных удобрений "Беларуськалия" из-за санкций США. Власти Беларуси считают, что американские санкции не являются обязательными для “Литовских железных дорог”, поэтому решение правительства Литвы было “инициативным”.

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“Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях “Литовских железных дорог”, – сказано в заявлении.

Отмечается, что по территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5 – 1,6 млн тонн на сумму свыше 1 млрд долл ежегодно. “Этот конвенционный запрет по инициативе белорусской стороны будет объявлен Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года”, – заявили в МИД РБ.

Там же отметили, что Минск неоднократно предлагал консультации для урегулирования вопроса, но “Вильнюс отказался, преследуя цель за счет своих налогоплательщиков нанести белорусам максимальный вред”.

“Беларусь не может игнорировать эту гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось заранее, пойти на ответные меры”, – заявили в МИД Беларуси.

Отметим, по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Украиной и Литвой составил около 3 млн т. В том числе через гомельский участок государственной границы.

Согласно данным Консалтинговой группы “А-95”, в 2021 году доли литовского ДТ и бензина на украинском рынке составили 9% и 11% или 691,4 тыс. т и 262,2 тыс. т соответственно.