Білорусь забороняє залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць", повідомляється на сайті білоруського МЗС.

Такий крок Білорусь пояснює рішенням Литви припинити транзит калійних добрив "Білоруськалія" через санкції США. Влада Білорусі вважає, що американські санкції не є обов'язковими для "Литовських залізниць", тому рішення уряду Литви було "ініціативним".

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"Нами ухвалено рішення про заборону перевезень транзитом своєю територією, що прямують з Литви залізничним транспортом, нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць", – сказано у заяві.

Зазначається, що по території Республіки Білорусь таких вантажів перевозиться близько 1,5-1,6 млн тонн на суму понад 1 млрд дол щорічно. "Ця конвенційна заборона з ініціативи білоруської сторони буде оголошена Дирекцією Ради із залізничного транспорту держав-учасниць СНД і набуде чинності 7 лютого 2022 року", – заявили в МЗС РБ.

Там же зазначили, що Мінськ неодноразово пропонував консультації для врегулювання питання, але "Вільнюс відмовився, переслідуючи мету за рахунок своїх платників податків завдати білорусам максимальної шкоди".

"Білорусь не може ігнорувати цю гібридну атаку і змушена, як попереджалося заздалегідь, піти на заходи у відповідь", – заявили в МЗС Білорусі.

Зазначимо, за підсумками 2021 р. взаємний товарообіг між Україною та Литвою становив близько 3 млн т. У тому числі через гомельську ділянку державного кордону.

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", у 2021 р. частки литовського ДП та бензину на українському ринку склали 9% та 11% або 691,4 тис. т та 262,2 тис. т відповідно.