Выходку наших соотечественников оценил даже Илон Маск.

Группа украинцев прибыла на электромобиле Tesla Model S в украинское село под названием Марс. Они сфотографировались на фоне указателя с названием и сделали пост в Твиттере, обозначив руководителя Tesla Илона Маска. "Tesla Model S в украинском селе Марс. Как тебе это нравится, Маск Как хорошо мы тебя "сделали", Илон", – написали в Твиттере.

Tesla Model S is in the Ukrainian village Mars. How do you like this, @elonmusk? Looks like we beat you 😉 pic.twitter.com/IL5OV4YbFz — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 1 лютого 2019 р. Как ни странно, Илон отреагировал – сказал, что это круто.

Марс – это село на северо-востоке Украины, в Черниговской области, вблизи границы с Россией. В нем проживает три десятка человек.

Напомним, что пикап Tesla появится уже летом.