Выходку наших соотечественников оценил даже Илон Маск.
Группа украинцев прибыла на электромобиле Tesla Model S в украинское село под названием Марс. Они сфотографировались на фоне указателя с названием и сделали пост в Твиттере, обозначив руководителя Tesla Илона Маска. "Tesla Model S в украинском селе Марс. Как тебе это нравится, Маск Как хорошо мы тебя "сделали", Илон", – написали в Твиттере.
Марс – это село на северо-востоке Украины, в Черниговской области, вблизи границы с Россией. В нем проживает три десятка человек.
Напомним, что пикап Tesla появится уже летом.