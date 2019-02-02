Витівку наших співвітчизників оцінив навіть Ілон Маск.

Група українців прибула на електромобілі Tesla Model S до українського села з назвою Марс. Вони сфотографувалися на фоні вказівника з назвою та зробили пост у Твітері, позначивши керівника Tesla Ілона Маска. "Tesla Model S в українському селі Марс. Як тобі це подобається, Маск? Як гарно ми тебе "зробили", Ілон", - написали вони у Твітері.

Tesla Model S is in the Ukrainian village Mars. How do you like this, @elonmusk? Looks like we beat you 😉 pic.twitter.com/IL5OV4YbFz — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 1 лютого 2019 р. Як не дивно, Ілон відреагував – сказав, що це круто.

Марс – це село на північному сході України, в в Чернігівській області, поблизу кордону з Росією. В ньому проживає три десятки людей.

Нагадаємо, що пікап Tesla з’явиться уже влітку.