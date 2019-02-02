Витівку наших співвітчизників оцінив навіть Ілон Маск.
Група українців прибула на електромобілі Tesla Model S до українського села з назвою Марс. Вони сфотографувалися на фоні вказівника з назвою та зробили пост у Твітері, позначивши керівника Tesla Ілона Маска. "Tesla Model S в українському селі Марс. Як тобі це подобається, Маск? Як гарно ми тебе "зробили", Ілон", - написали вони у Твітері.
Марс – це село на північному сході України, в в Чернігівській області, поблизу кордону з Росією. В ньому проживає три десятки людей.
Нагадаємо, що пікап Tesla з’явиться уже влітку.