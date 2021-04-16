За покупку новых и подержанных легковых авто в первом квартале 2021-го украинские автомобилисты отправили за границу почти 1 миллиард долларов.

До недавнего времени любые попытки разобраться в реалиях автомобильного рынка натыкались на один железный аргумент: “как можно что-то сравнивать, если сейчас – карантин, а раньше его не было?”

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Теперь такой проблемы больше нет: в течение первого квартала 2021 года автомобильный мир существовал в условиях пусть не такого жесткого, как в начале 2020-го, но все же карантина. Значит, мы с чистой совестью можем сравнивать данные о том, как много денег потратили украинские автомобилисты на покупку новых и подержанных авто за рубежом – тогда и сейчас.

Следует отметить, что первые три месяца 2021-го, в течение которых украинские автомобилисты потратили за рубежом 933 с лишним миллиона долларов, стали не просто успешнее, чем первый квартал 2020-го с его 824 миллионами. Результат оказался вполне сопоставим с итогами 1 квартала вполне беспроблемного 2019-го, когда на импорт новых и подержанных авто в Украине было потрачено $934,5 млн.

По данным Государственной таможенной службы Украины дюжина основных выгодоприобретателей такова:

Топ-12 стран, из которых импортировали подержанные и новые авто в Украину 1 квартал 2021 г.

США: $187,2 млн

Япония: $138,3

Германия: $124,9

Венгрия: $63,3

Польша: $55,8

Словакия: $43,2

Великобритания: $42,4

Корея: $39,4

Румыния: $36,6

Мексика: $35,3

Чехия: $22,8

Китай: $17,6

Отметим, что состав первой тройки не меняется уже долгое время: США, Япония и Германия лишь иногда меняются местами. Впрочем, по итогам 1 квартала 2021-го отрыв Америки от преследователей вырос с “символических” $10 миллионов до $50 млн, поэтому причиной дальнейшей смены лидера могут стать разве что какие-то без преувеличения драматические события.

Порой возникают вопросы, связанные с присутствием в таких рейтингах стран, откуда машины не “гоняют” (речь идет в частности о “праворульных” Японии и Великобритании, или о далекой Мексике). Все дело в том, что мы ведем речь о суммах, затраченных на покупку за рубежом и бывших в употреблении и новых автомобилей, а глобализация производства уже давно лишила нас оснований называть, например, легковушки марки Ford “американскими”: их, кроме США, производят в Мексике, Великобритании, Канаде, Бразилии, Таиланде, Румынии, Южной Африке, Испании, Германии и Индии. И продают на разных рынках, порой по всему миру.

Топ-10 стран-производителей, где собрали авто, импортированные в Украину 1 квартал 2021 г.

США: $180,3 млн

Япония: $136,9 млн

Германия: $86,9 млн

Великобритания: $41,7 млн

Республика Корея: $39,3 млн

Румыния: $36,6 млн

Мексика: $35,3 млн

Чехия: $19,1 млн

Китай: $17,6 млн

Франция: $12,3 млн

Напоследок напомним, что указанные суммы – это деньги, выплаченные украинскими покупателями новых и подержанных авто (официальными импортерами и “частниками”) без учета стоимости таможенной очистки и остальных расходов, предусмотренных украинским законодательством.