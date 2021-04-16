За купівлю нових і вживаних легкових авто в першому кварталі 2021-го українські автомобілісти відправили за кордон майже 1 мільярд доларів.

Донедавна будь-які спроби розібратися в реаліях автомобільного ринку натикалися на один залізний аргумент: “Як можна щось порівнювати, якщо зараз - карантин, а раніше його не було?”

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Тепер такої проблеми більше немає: протягом першого кварталу 2021 року автомобільний світ існував в умовах хай не такого жорсткого, як на початку 2020 го, але все ж карантину. Значить, ми з чистою совістю можемо порівнювати дані про те, як багато грошей витратили українські автомобілісти на покупку нових і вживаних авто за кордоном - тоді й зараз.

Слід зазначити, що перші три місяці 2021-го, протягом яких українські автомобілісти витратили за кордоном 933 з лишнім мільйони доларів, стали не просто успішнішими, ніж перший квартал 2020-го з його 824 мільйонами. Результат виявився цілком порівняним із підсумками 1 кварталу цілком безпроблемного 2019-го, коли на імпорт нових і вживаних авто в Україні було витрачено $934,5 млн.

За даними Державної митної служби України дюжина основних вигодонабувачів така:

Топ-12 країн, з яких імпортували вживані й нові авто до України 1 квартал 2021 г.

США: $187,2 млн

Японія: $138,3

Німеччина: $124,9

Угорщина: $63,3

Польща: $55,8

Словаччина: $43,2

Великобританія: $42,4

Корея: $39,4

Румунія: $36,6

Мексика: $35,3

Чехія: $22,8

Китай: $17,6

Відзначимо, що склад першої трійки не змінюється вже тривалий час: США, Японія і Німеччина лише іноді міняються місцями. Втім, за підсумками 1 кварталу 2021-го відрив Америки від переслідувачів виріс із «символічних» $10 мільйонів до $50 млн, тож причиною подальшої зміни лідера можуть стати хіба що якісь без перебільшення драматичні події.

Часом виникають питання, пов'язані з присутністю в таких рейтингах країн, звідки машини не “ганяють” (йдеться зокрема про “праворульні” Японію та Великобританії, або про далеку Мексику). Вся річ у тім, що ми ведемо мову про суми, витрачені на покупку за кордоном і вживаних, і нових автомобілів, а глобалізація виробництва вже давно позбавила нас підстав називати, наприклад, легковики марки Ford “американськими”: їх, крім США, виробляють в Мексиці, Великобританії, Канаді, Бразилії, Таїланді, Румунії, Південній Африці, Іспанії, Німеччині та Індії. І продають на різних ринках, часом по всьому світу.

Топ-10 країн-виробників, де зібрали авто, імпортовані до України за 1 квартал 2021 г.

США: $180,3 млн

Японія: $136,9 млн

Німеччина: $86,9 млн

Великобританія: $41,7 млн

Республіка Корея: $39,3 млн

Румунія: $36,6 млн

Мексика: $35,3 млн

Чехія: $19,1 млн

Китай: $17,6 млн

Франція: $12,3 млн

Наостанок нагадаємо, що наведені суми - це гроші, виплачені українськими покупцями нових і вживаних авто (офіційними імпортерами та “приватниками”) без урахування вартості митного очищення та інших витрат, передбачених українським законодавством.