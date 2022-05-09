Цены разные, зависят от города, района и конкретного исполнителя.

Очереди на АЗС растягиваются на несколько часов. Для тех, у кого нет времени, но горючее нужно, предприимчивые украинцы начали предоставлять новую услугу: “постоять в очереди”. Стоимость услуги зависит от многих факторов.

На популярном сайте объявлений предложений выстоять очередь – по несколько в разных городах. Для Киева также указываются районы города – Святошинский, левый берег.

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Четко определенных цен нет, все зависит от того, как оценивает свое время исполнитель. Например, один из “предпринимателей” оценил свои услуги в 40 грн, другой – в 100 грн за каждый час стояния. Также есть оплата вне зависимости от времени – 600 грн за услугу. Скорее всего, для выполнения услуги требуется автомобиль, ведь стоять среди машин пешеходам не очень удобно.

Примеры объявлений “постою в очереди за горючим”: