Ціни різні, залежать від міста, району та конкретного виконавця.

Черги на АЗС розтягуються на кілька годин. Для тих, в кого немає часу, але пальне потрібне, підприємливі українці почали надавати нову послугу: "постояти в черзі". Вартість послуги залежить від багатьох чинників.

На популярному сайті оголошення об'яв пропозицій вистояти чергу – по кілька в різних містах. Для Києва також вказуються райони міста – Святошинський, лівий берег тощо.

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Чітко визначених цін нема, все залежить від того, як оцінює свій час виконавець. Наприклад, один з "підприємців" оцінив свої послуги у 40 грн, інший – у 100 грн за кожну годину стояння. Також є оплата незалежно від часу – 600 грн за послугу. Швидше за все, для виконання послуги потрібен автомобіль, адже стояти серед машин пішоходу не дуже зручно.

Приклади об’яв “постою в черзі за пальним”: