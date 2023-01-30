За 2022 год украинцы разместили на разных сайтах объявлений 2,6 миллиона объявлений по продаже б/у легковушек общей ценой $22,19 миллиарда.

Абсолютное большинство автомобилей на рынке сегодня продается в интернете. Агрегатор Automoto.ua собирает объявления продажи всех авто из 100 автосайтов в Украине. На основе этих данных эксперты Института исследований авторынка исследовали активность продавцов, определили финансовый объем авторынка в прошлом 2022 году, а также описали ситуацию в регионах и составили рейтинг брендов по суммарной стоимости авто в продаже.

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Динамика онлайн авторынка

В течение 2022 года украинцы опубликовали в интернете более 2,6 миллиона объявлений продаж подержанных легковушек. Суммарно эти машины стоили $22,19 миллиарда, и именно этот показатель можно считать финансовым объемом вторичного автомобильного рынка в Украине в прошлом году.

Наибольшее как количество, так и суммарная стоимость легковых автомобилей в объявлениях зафиксирована в мае: тогда украинский авторынок находился на пике активности в результате действия так называемого "нулевого" растаможивания. За этот месяц продавцы опубликовали более 277 тысяч объявлений, а обошлись эти автомобили в $2,5 миллиарда.

После возвращения налогов на импорт активность продаж автомобилей в Интернете несколько снизилась. Худшим месяцем в этом плане, если не учитывать стрессовый март, оказался ноябрь: тогда опубликовали только 192,4 тысяч объявлений продаж, суммарной стоимостью $1,5 миллиарда.



Динамика размещения объявлений продаж авто в интернете и их суммарная стоимость в 2022 году. На основе данных Automoto.ua

В целом динамика онлайн авторынка по количеству объявлений синхронно повторяет финансовые показатели: чем больше количество объявлений — тем больше суммарная стоимость авто в объявлениях.

В каких регионах больше всего продавали авто онлайн

Больше объявлений в 2022 году разместили в Киевской области и Киеве (438,9 тыс.). Таким образом, автомобильный рынок столицы и Киевщины даже во время войны составил $5,3 миллиарда — именно столько суммарно стоили эти легковушки.

На втором месте разместилась Львовская область: 238,1 тыс. объявлений и суммарная стоимость в $2,1 миллиарда. Третью позицию заняла Днепропетровская область (203 тысяч объявлений и суммарная стоимость 1,7 миллиарда).

Четвертое место заняла Одесская область: там украинцы в течение 2022 года в интернете разместили 175,6 тысяч объявлений продаж легковушек с пробегом, которые суммарно стоили $1,7 миллиарда.

Замыкает первую пятерку Ивано-Франковская область со 128 тысячами объявлений и суммарной стоимостью этих автомобилей в $1 миллиард.



Количество объявлений продажи подержанных легковушек и их суммарная стоимость по регионам в 2022 году. На основе данных Automoto.ua

Меньше всего предложений продажи зафиксировали в Луганской (18,5 тыс. суммарной стоимостью $144,8 миллиона), Херсонской (18,5 тыс. суммарной стоимостью $123,2 миллиона), Кировоградской (46,4 тыс., $303,7 миллиона), Донецкой (48,5 тыс., $295,2 миллиона) и Николаевской (49,1 тыс., $288,3 миллиона) областях. То есть, наименьшей активностью ситуация оказалась в пострадавших от войны регионах или на территории которых идут активные боевые действия.

Авто каких брендов самые дорогие, а каких – больше всего

В 2022 году самая большая суммарная стоимость оказалась у бренда Volkswagen: $2,6 миллиарда. На втором месте разместилось BMW ($1,8 миллиарда), а на третьем – Mercedes-Benz ($1,8 миллиарда).

В пятерку вошли также Toyota ($1,5 млрд) и Audi ($1,4 млрд).



Рейтинг брендов по суммарной стоимости объявлений продаж в интернете в 2022 году. На основе данных Automoto.ua



Таким образом, в результате наибольшего количества объявлений Volkswagen обошел более дорогие премиум бренды по суммарной стоимости авто в продаже. Однако уже второй бренд по количеству объявлений, размещавшихся в интернете в прошлом году – российско-советский ВАЗ – в рейтинг автомобилей с наибольшей суммарной стоимостью не вошел. Хотя украинцы и разместили почти 270 тысяч объявлений в течение года, из-за их низкой стоимости (в среднем $1300), их совокупная стоимость составила всего $495 миллионов.

На третьем месте за количество объявлений разместился бренд Renault (151,4 тыс.), на четвертом – Opel (134 тыс.), а закрывает пятерку Ford (138,6 тыс.).



Топ-10 брендов по количеству объявлений продаж в интернете в 2022 году. На основе данных Automoto.ua



Самым дорогим брендом в 2022 году оказался Rolls-Royce (средняя цена в $410 000). Второе место заняла Lamborghini (в среднем $352 000), а третье – Aston Martin ($194 000 в среднем).

В топ-5 самых дорогих марок в Украине, продававшихся в интернете в 2022 году, вошли также McLaren (средняя цена $160 000) и Rivian (в среднем стоил $160 000).



Топ-10 самых дорогих брендов по средней стоимости в объявлениях продаж в интернете в 2022 году. На основе данных Automoto.ua