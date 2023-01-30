За 2022 рік українці розмістили на різних сайтах об'яв 2,6 мільйона оголошень з продажу вживаних легковиків загальною ціною $22,19 мільярда.

Абсолютну більшість автомобілів на ринку сьогодні продають в інтернеті. Агрегатор Automoto.ua збирає оголошення продажу всіх авто зі 100 автосайтів в Україні. На основі цих даних експерти Інституту досліджень авторинку дослідили активність продавців, визначили фінансовий об'єм авторинку у минулому 2022 році, а також описали ситуацію в регіонах та склали рейтинг брендів за сумарною вартістю авто в продажі.

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Динаміка онлайн авторинку

Протягом 2022 року українці опублікували в інтернеті понад 2,6 мільйона оголошень продажу вживаних легковиків. Сумарно ці машини вартували $22,19 мільярда — і саме це показник можна вважати фінансовим об'ємом вторинного автомобільного ринку в Україні минулого року.

Найбільшою як кількість, так і сумарна вартість легковиків в оголошеннях зафіксована у травні: тоді український авторинок знаходився на піку активності внаслідок дії так званого "нульового" розмитнення. За цей місяць продавці опублікували понад 277 тисяч оголошень, а коштували ці автомобілі $2,5 мільярда.

Після повернення податків на імпорт активність продажів авто в інтернеті дещо знизилася. Найгіршим місяцем в цьому плані, якщо не враховувати стресовий березень, виявився листопад: тоді опублікували лише 192,4 тисячі оголошень продажу, сумарною вартістю $1,5 мільярда.



Динаміка розміщення оголошень продажу авто в інтернеті та їх сумарна вартість у 2022 році. На основі даних Automoto.ua

Загалом динаміка онлайн авторинку за кількістю оголошень синхронно повторює фінансові показники: чим більша кількість оголошень — тим більшою є сумарна вартість авто в оголошеннях.

В яких регіонах найбільше продавали авто онлайн

Найбільше оголошень у 2022 році розмістили у Київській області та Києві (438,9 тис.). Таким чином, автомобільний ринок столиці та Київщини навіть у часи війни склав $5,3 мільярда — саме стільки сумарно коштували ці легковики.

На другому місці розмістилася Львівська область: 238,1 тис. оголошень та сумарна вартість $2,1 мільярда. Третю позицію зайняла Дніпропетровська область (203 тисячі оголошень та сумарна вартість 1,7 мільярда).

Четверте місце посіла Одещина: там українці протягом 2022 року в інтернеті розмістили 175,6 тисячі оголошень продажу легковиків з пробігом, які сумарно коштували $1,7 мільярда.

Замикає першу п'ятірку Івано-Франківська область зі 128 тисячами оголошень та сумарною вартістю цих авто в $1 мільярд.



Кількість оголошень продажу вживаних легковиків та їх сумарна вартість за регіонами у 2022 році. На основі даних Automoto.ua

Найменше пропозицій продажу зафіксували у Луганській (18,5 тис. сумарною вартістю $144,8 мільйона), Херсонській (18,5 тис. сумарною вартістю $123,2 мільйона), Кіровоградській (46,4 тис., $303,7 мільйона), Донецькій (48,5 тис., $295,2 мільйона) та Миколаївській (49,1 тис., $288,3 мільйона) областях. Тобто, найменшою активність ситуація виявилася в регіонах, що постраждали від війни або на території яких ідуть активні бойові дії.

Авто яких брендів найдорожчі, а яких — найбільше

У 2022 році найбільша сумарна вартість виявилася в бренду Volkswagen: $2,6 мільярда. На другому місці розмістилося BMW ($1,8 мільярда), а на третьому - Mercedes-Benz ($1,8 мільярда).

До п'ятірки увійшли також Toyota ($1,5 мільярда) та Audi ($1,4 мільярда).



Рейтинг брендів за сумарною вартістю оголошень продажу в інтернеті у 2022 році. На основі даних Automoto.ua



Таким чином, внаслідок найбільшої кількості оголошень Volkswagen обійшов дорожчі преміум бренди за сумарною вартістю авто у продажі. Проте уже другий бренд за кількістю оголошень, які розміщували в інтернеті минулого року — російсько-радянський ВАЗ — у рейтинг автомобілів з найбільшою сумарною вартістю не увійшов. Хоч українці й розмістили майже 270 тисяч оголошень протягом року, через їх низьку вартість (в середньому $1300), їх сукупна вартість склала лише $495 мільйонів.

На третьому місці за кількість оголошень розмістився бренд Renault (151,4 тис.), на четвертому - Opel (134 тис.), а закриває п'ятірку Ford (138,6 тис.).



Топ-10 брендів за кількістю оголошень продажу в інтернеті у 2022 році. На основі даних Automoto.ua



Найдорожчим брендом у 2022 році виявився Rolls-Royce (середня ціна $410 000). Друге місце зайняла Lamborghini (в середньому $352 000), а третє - Aston Martin ($194 000 в середньому).

До топ-5 найдорожчих марок в Україні, які продавали в інтернеті у 2022 році, увійшли також McLaren (середня ціна $160 000) та Rivian (в середньому коштував $160 000).



Топ-10 найдорожчих брендів за середньою вартістю в оголошеннях продажу в інтернеті у 2022 році. На основі даних Automoto.ua