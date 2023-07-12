Повышение цен на топливо стимулирует покупку электромобилей и установку ГБО. Об этом свидетельствуют результаты продаж автомобилей даже в июне, когда о подорожании горючего только были прогнозы.

На будущее повышение цен на горючее в июле украинцы заранее отреагировали установкой сразу двух рекордов. В структуре продаж электромобили заняли максимальную долю за всю историю наблюдений. Также установлен рекорд по переоборудованию автомобилей для работы на сжиженном газе (установка ГБО), отмечают эксперты Института исследований авторынка.

Кстати говоря украинцы активно покупали новые автомобили

Динамика продаж легковушек по типу топлива

В июне 2023 года украинцы чаще всего выбирали бензиновые транспортные средства. Таких приобрели 39,1% (47,1 тыс.) от общего количества сделок купли-продажи новых и подержанных транспортных средств (легковых автомобилей, грузовых автомобилей всех категорий и автобусов). Если к ним добавить автомобили с установленным ГБО (17,6%, 21,2 тыс.) и с гибридными двигателями (2,1%, 2,6 тыс.), то автомобили на бензине будут составлять абсолютное большинство: 58,8% от общего количества продаж.

Доля дизельных машин составила 37% (44,6 тыс.). Легковушек, оборудованных двигателем для работы исключительно на газовом топливе, было 0,3% от общего количества (412 шт.). Доля электромобилей составила 3,8% (4,6 тыс.) от общего количества.



Динамика продаж транспортных средств по типу горючего (суммарно импорт и перепродажи новых и подержанных), июнь 2022 — июнь 2023

Если сравнивать с предыдущим месяцем (май-2023), то доля дизельных автомобилей несколько выросла (с 36,4% до 37%). Доля электромобилей выросла с 3,3 до 3,8%. Такой показатель оказался вдвое больше, чем в июне-2022, и в общем максимальным на украинском авторынке.

Доля всех остальных типов двигателя снизилась: бензиновых — с 39,9% до 39,1%; гибридных – с 2,2% до 2,1%; машин по ГБО (с 17,9% до 17,6%); «газовых» – с 0,4% до 0,3%.

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в июне тоже преобладали бензиновые автомобили – таких сделок было заключено 39,7% (36,9 тыс.); транспортных средств с газовой установкой составило 21,9% (20,4 тыс. сделок). Дизельные автомобили были в меньшинстве: 35,4% (32,9 тыс. сделок).

Среди всех автомобилей на внутреннем рынке 1,5% были электрическими (1,4 тыс.), 1,2% – гибридными (1,1 тыс.) и 0,4% – исключительно газовыми (360 сделок).



Доли легковушек по типу горючего во внутренних перепродажах, июнь 2022 — июнь 2023

В июне, если сравнить показатели с предыдущим месяцем, доля дизельных машин стала несколько больше (35,4% вместо 34,7%), бензиновых и гибридных — несколько меньше (39,7% вместо 40,2% и 1,3% вместо 1,2% соответственно). Доли электромобилей (1,5%), автомобилей с ГБО (21,9%) и газовыми двигателями (0,4%) остались неизменными.

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Импорт б/у

Из-за границы в июне больше всего привозили подержанные транспортные средства с дизельным двигателем (44%, 9,2 тыс.). Доля бензиновых автомобилей составила 37,1% (7,7 тыс.). Однако если к этому показателю добавить доли машин с ГБО (4,1%, 862 шт.) и гибридных транспортных средств (2,1%, 432 шт.), которые также фактически бензиновые, суммарная их доля составит 43,3%.

Потребляемые газовые транспортные средства из-за границы почти не привозят — таких было всего 0,2% (52 шт.).

Электромобили с пробегом в прошлом месяце привозили в 12,5% случаев (2,6 тыс.). Это абсолютный рекорд этого сегмента рынка.



Доли транспортных средств по типу топлива в импорте подержанных авто, июнь 2022 - июнь 2023

По сравнению с маем-2023 в июне доля дизельных авто уменьшилась (с 45,5% до 44%). Также несколько уменьшилась доля бензиновых автомобилей и машин с ГБО — с 37,8% до 37,1% и 4,2% до 4,1% соответственно. Выросли доли гибридов (с 2% до 2,1%) и электромобилей – с 10,3% до 12,5%. Сегмент газовых автомобилей не изменился (0,2%).

Новые легковушки

Самыми популярными в июне стали новые легковушки с дизельными двигателями. Среди всех впервые зарегистрированных новых машин было 37,8% (2,5 тыс. шт.).

Бензиновых транспортных средств купили 37,2% (2,5 тыс.) от рынка, гибридных – 15,5% (1 тыс.), с заводским ГБО – 0,4% (26 шт.). Итого их доля составила 53,1%, электромобилей – 9,1% (602 шт.).



Доли транспортных средств по типу горючего в продажах новых авто, июнь 2022 — июнь 2023

По сравнению с май-2023 количество бензиновых авто уменьшилось с 40,9% до 37,2%. Доля дизельных машин выросла с 34,8% до 37,8%, гибридных машин – с 14,9% до 15,5%, что оказалось максимальным показателем в этом сегменте рынка. Доля транспортных средств по ГБО несколько снизилась (с 0,7% до 0,4%), электромобилей – выросла с 8,7% до 9,1%.

Динамика установки ГБО

В течение июня украинцы зарегистрировали переоборудование 5,8 тысяч авто для работы на газобаллонном оборудовании. Это на 5,5% больше, чем в мае-2023 и на 87,1% больше, чем в июне-2022. Активность по переводу автомобилей для работы на газ существенно возросла: такой месячный показатель последний раз был зафиксирован в июле 2021 года. Это может быть реакцией на угрозу повышения цен на топливо.



Динамика установок газобаллонного оборудования на транспортные средства, июнь 2022 — июнь 2023