Підвищення цін на пальне стимулює купівлю електромобілів та встановлення ГБО. Про це свідчать результати продажів автомобілів навіть у червні, коли про здорожчання пального лише були прогнози.

На майбутнє підвищення цін на пальне у липні українці відреагували заздалегідь встановленням одразу двох рекордів. В структурі продажів електромобілі зайняли максимальну за всю історію спостережень частку. Також встановлено рекорд у переобладнанні автомобілів для роботи на зрідженому газі (встановлення ГБО), зазначають Експерти Інституту досліджень авторинку.

До речі українці активно купували нові автомобілі

Динаміка продажів легковиків за типом пального

Протягом червня 2023 року українці найчастіше обирали бензинові транспортні засоби. Таких придбали 39,1% (47,1 тис.) від загальної кількості угод купівлі-продажу нових та вживаних транспортних засобів — легковиків, вантажних авто усіх категорій та автобусів. Якщо до них додати автомобілі зі встановленим ГБО (17,6%, 21,2 тис.) та машини з гібридними двигунами (2,1%, 2,6 тис.), то авто на бензині складатимуть абсолютну більшість: 58,8% від загальної кількості продажів.

Частка дизельних авто склала 37% (44,6 тис.). Машин, обладнаних двигуном для роботи виключно на газовому пальному було 0,3% від загальної кількості (412 шт.). Частка електромобілів склала 3,8% (4,6 тис.) від загальної кількості.



Динаміка продажів транспортних засобів за типом пального (сумарно імпорт та перепродажі нових і вживаних), червень 2022 — червень 2023

Якщо порівнювати з попереднім місяцем (травень-2023), то частка дизельних авто дещо зросла (з 36,4% до 37%). Частка електромобілів виросла із 3,3% до 3,8%. Такий показник виявився удвічі більшим, ніж в червні-2022, та загалом максимальним на українському авторинку.

Натомість частки усіх решта типів двигуна знизилася: бензинових — з 39,9% до 39,1%; гібридних — з 2,2% до 2,1%; машин з ГБО (з 17,9% до 17,6%); «газових» — з 0,4% до 0,3%.

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку у червні переважали бензинові автомобілі — таких угод було укладено 39,7% (36,9 тис.); транспортних засобів із газовою установкою було 21,9% (20,4 тис. угод). Дизельні автомобілі були в меншості: 35,4% (32,9 тис. угод).

Серед усіх автомобілів на внутрішньому ринку 1,5% були електричними (1,4 тис.), 1,2% — гібридними (1,1 тис.) і 0,4% — виключно газовими (360 угод).



Частки легковиків за типом пального у внутрішніх перепродажах, червень 2022 — червень 2023

У червні, якщо порівняти показники із попереднім місяцем, частка дизельних авто стала дещо більшою (35,4% замість 34,7%), бензинових і гібридних — дещо меншою (39,7% замість 40,2% і 1,3% замість 1,2% відповідно). Частки електромобілів (1,5%), автомобілів з ГБО (21,9%) та газовими двигунами (0,4%) залишилися незмінними.

Також цікаво Renault та Geely разом розроблятимуть гібридні силові агрегати

Імпорт вживаних

З-за кордону у червні найбільше привозили вживані транспортні засоби з дизельним двигуном (44%, 9,2 тис.). Частка бензинових авто склала 37,1% (7,7 тис.). Проте якщо до цього показника додати частки машин з ГБО (4,1%, 862 шт.) та гібридних транспортних засобів (2,1%, 432 шт.), які також фактично є бензиновими, сумарна їх частка складе 43,3%.

Вживаних газових транспортних засобів з-за кордону майже не привозять — таких було лише 0,2% (52 шт.).

Електромобілі з пробігом минулого місяця привозили у 12,5% випадків (2,6 тис.). Це абсолютний рекорд цього сегмента ринку.



Частки транспортних засобів за типом пального в імпорті вживаних авто, червень 2022 — червень 2023

У порівнянні з травнем-2023, у червні частка дизельних авто зменшилася (з 45,5% до 44%). Також дещо зменшилась частка бензинових авто і машин з ГБО — з 37,8% до 37,1% та 4,2% до 4,1% відповідно. Зросли частки гібридів (з 2% до 2,1%) та електромобілів — з 10,3% до 12,5%. Частка газових авто не змінилася (0,2%).

Нові легковики

Найпопулярнішими у червні стали нові транспортні засоби з дизельними двигунами. Серед усіх вперше зареєстрованих нових машин таких було 37,8% (2,5 тис. шт.).

Бензинових транспортних засобів було 37,2% (2,5 тис.), гібридних — 15,5% (1 тис.), із заводським ГБО — 0,4% (26 шт.). Разом їх частка склала 53,1%. Частка електромобілів склала 9,1% (602 шт.).



Частки транспортних засобів за типом пального в продажах нових авто, червень 2022 — червень 2023

У порівнянні з травенем-2023, кількість бензинових авто зменшилась з 40,9% до 37,2%. Частка дизельних машин зросла з 34,8% до 37,8%, гібридних машин — з 14,9% до 15,5%, що виявилося максимальним показником в цьому сегменті ринку. Частка транспортних засобів з ГБО дещо знизилась (з 0,7% до 0,4%), електромобілів – зросла з 8,7% до 9,1%.

Динаміка встановлення ГБО

Протягом червня українці зареєстрували переобладнання 5,8 тисячі авто для роботи на газобалонному обладнанні. Це на 5,5% більше, ніж у травні-2023 та на 87,1% більше, ніж у червні-2022. Активність з переведення автомобілів для роботи на газу суттєво зросла: такий місячний показник востаннє був зафіксований у липні 2021 року. Це може бути реакцією на майбутнє підвищення цін на пальне.



Динаміка встановлень газобалонного обладнання на транспортні засоби, червень 2022 — червень 2023