Благодаря либерализации налогов при ввозе авто украинским семьям удалось сэкономить 8,5 млрд гривен

С начала действия льготных условий на ввоз импортных автомобилей (с 9 апреля) по состоянию на 15 мая в Украину завезено 76,5 тысячи автомобилей. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк у себя в Telegram-канале, опубликовав данные Госпогранслужбы Украины.

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В то же время, общая сумма льгот за таможенные платежи составила 8,5 миллиарда гривен. Именно столько средств сэкономили украинцы благодаря новому порядку растаможки.

В среднем на оформление одного импортного автомобиля на границе уходит 45 минут. Именно из-за этого фактора возникают очереди на границах. Самым продуктивным днем ​​импорта автомобилей было 10 мая: тогда на территорию Украины ввезли 4817 автомобилей.

Напомним, что закон о льготном растаможивании импортных автомобилей подписал президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля 2022 года. На время военного положения НДС и ввозные пошлины на автомобили и другой импорт отменяются для физических лиц и плательщиков единого налога 1, 2 и 3 групп. Кроме того, физические лица при ввозе транспорта не платят акциз.