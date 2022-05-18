Завдяки лібералізації податків при ввезенні авто українським сім’ям вдалось зекономити 8,5 млрд гривень

З початку дії пільгових умов на ввезення імпортних автомобілів (з 9 квітня) станом на 15 травня в Україну завезено 76,5 тисяч автомобілів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк у себе в Telegram-каналі, опублікувавши дані Держприкордонслужби України.

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Водночас загальна сума пільг за митні платежі склала 8,5 мільярда гривень. Саме стільки коштів зекономили українці завдяки новому порядку розмитнення.

В середньому на оформлення одного імпортного автомобіля на кордоні витрачається 45 хвилин. Саме через цей фактор виникають черги на кордонах. Найпродуктивнішим днем імпорту автомобілів було 10 травня: тоді на територію України завезли 4817 авто.

Нагадаємо, що закон про пільгове розмитнення імпортних автомобілів підписав президент України Володимир Зеленський 8 квітня 2022 року. На час воєнного стану ПДВ та ввізне мито на автомобілі та інший імпорт скасовуються для фізичних осіб та платників єдиного податку 1, 2 та 3 груп. Крім того, фізичні особи під час ввезення транспорту не платять акциз.

Таке рішення було прийнято через величезну кількість автомобілів знищених у результаті бойових дій, аби українці могли відновити свій автопарк.