Пара уже преодолела маршрут из Киева в турецкую Каппадокию протяженностью 9000 км в обе стороны.

Еще в июне этот Volkswagen Transporter T3 полностью разобрали и начали превращать в кемпер. Процесс переоборудования владельцы автомобиля Тихон и Александра фиксировали и выкладывали в инстаграме.

Автомобиль, который назвали "Булли", разобрали "до железа", покрасили, установили оборудование и мебель. Таким образом создали уютный кемпер. А уже в конце июля они отправились на нем за границу. Пересекли Болгарию и добрались до живописной Каппадокии и Анталии в Турции. За 47 дней они преодолели 9000 км, увидели 4 моря. При этом Volkswagen Transporter T3 ломался 5 раз, но его успешно ремонтировали в процессе поездки.

Также автодом на колесах используется во время поездок по Украине.

Напомним, как выглядит роскошный дом на колесах с гаражом для суперкара.