Пара вже подолала маршрут з Києва до турецької Каппадокії протяжністю 9000 км в обидві боки.

Ще в червні цей Volkswagen Transporter T3 повністю розібрали та почали перетворювати у кемпер. Процес переобладанання власники автомобіля Тихон та Олександра фіксували та викладали в Інстаграмі.

Автомобіль, який назвали "Буллі", розібрали "до заліза", пофарбували, встановили обладнання та меблі. Таким чином створили затишний кемпер. А вже в кінці липня вони вирушили на ньому за кордон. Перетнули Болгарію та дістались мальовничої Каппадокії та Анталії в Туреччині. За 47 днів вони подолали 9000 км, побачили 4 моря. При цьому Volkswagen Transporter T3 ламався 5 разів, але його успішно відремонтували в процесі поїздки.

Також автодім на колесах використовується під час поїздок Україною.

Нагадаємо, як виглядає розкішний дім на колесах з гаражем для суперкара.