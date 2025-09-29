Украинцы создали в Молдове дорогу, которая становится арт-объектом

Сложный рельеф местности с пологими холмами, которые по современным стандартам организации безопасного и комфортного дорожного движения строителям компании "Автомагистраль-Юг" пришлось "разрезать", приобрели новую конфигурацию. Это и стало объектом всестороннего внимания к новому ландшафтному пространству вдоль трассы.

Правда, за этим стоит титанический труд сотен строителей, которым пришлось где-то устраивать в холмах глубокие выемки, а где-то делать насыпи до 16 метров высотой. Как следствие, новый объект выглядит очень футуристично – лента скоростной трассы обходит идеально ровные скосы.

Обход города Вулканешты в последнее время посещают известные политики, общественные деятели, жители близлежащей округи. Асфальтобетонные работы завершены, но движение еще не открыто, поэтому есть время для фотосессий на прекрасной трассе. Это свидетельствует не только совершенство красоты в рукотворной ландшафтной инженерии, но и стало образцом устойчивого развития страны.

Сейчас компании приводят последние штрихи – строители работают над укреплением скосов, бетонированием входных/выходных площадок на водопропускных трубах. Идет подготовка для нанесения разметки.

Бугристый рельеф где-то счесывали, где-то подсыпали, даже не надеясь на такой изысканный дизайнерско-ландшафтный эффект и эстетический интерес к дорожному объекту. Скриншот: Авто24

Напомним, строительство 8,5-километрового обхода города Вулканешты – уже второй крупный проект компании в Молдове, который финансируется ЕБРР. Участок перенаправит транспортный поток, который движется к дунайскому порту Джурджулешты за пределы города.

Объект делится на две части:

3-километровый отрезок обхода (остатки старой дороги);

5,8-километровый отрезок (новое строительство);

Между двумя отрезками возведен 50-метровый мост.