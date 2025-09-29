Українці створили в Молдові дорогу, що стає арт-об'єктом

ФОТО: Скриншот Авто24|
За останніми штрихами впорядкування скосів лишиться нанести розмітку та встновити дорожні знаки
Складний рельєф місцевості з пологими пагорбами, які за сучасними стандартами організації безпечного та комфортного дорожнього руху будівельникам компанії "Автомагістраль-Південь" довелося "розрізати", набули нової конфігурації. Це і стало об'єктом всебічної уваги до нового ландшафтного простору вздовж траси.
Щоправда, за цим стоїть титанічна праця сотень будівельників, яким довелося десь влаштовувати в пагорбах глибокі виїмки, а десь робити насипи до 16 метрів заввишки. Як наслідок, новий об’єкт виглядає дуже футуристично – стрічка швидкісної траси обминає ідеально рівні скоси.
Обхід міста Вулканешти останнім часом відвідують відомі політики, громадські діячі, жителі довколишньої округи. Асфальтобетонні роботи завершено, але рух ще не відкритий, тож є час для фотосесій на прекрасній трасі. Це засвідчує не тільки досконалість краси в рукотворній ландшафтній інженерії, але й стало зразком сталого розвитку країни.
Наразі компанії наводять останні штрихи – будівельники працюють над укріпленням скосів, бетонуванням вхідних/вихідних майданчиків на водопропускних трубах. Йде підготовка для нанесення розмітки.
Горбистий рельєф десь зчісували, десь підсипали, навіть не сподіваючись на такий вишуканий дизайнерсько-ландшафтний ефект та естетичний інтерес до дорожнього об'єкта. Скриншот: Авто24
Нагадаємо, будівництво 8,5-кілометрового обходу міста Вулканешти – вже другий великий проєкт компанії у Молдові, який фінансується ЄБРР. Ділянка перенаправить транспортний потік, який рухається до дунайського порту Джурджулешти за межі міста.
Об’єкт поділяється на дві частини:
3-кілометровий відрізок обходу (залишки старої дороги);
5,8-кілометровий відрізок (нове будівництво);
Між двома відрізками зведено 50-метровий міст.