Лизинг автомобилей в Украине улучшил свои показатели. Рынок может вырасти еще, но есть нюансы с новым законом.

В прошлом году использование лизинга увеличилось в категории как легковых машин, так и авто для бизнеса – до 13% и 11,6% соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации украинских банков.

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"В 2020 году уровень проникновения лизинга в сегменте легковых автомобилей составил 13%, коммерческих – 11,6%, тогда как два предыдущих года он составил соответственно 9% и 8,6%", – рассказал основатель компании "Геткар Лизинг" Алексей Мерецкий.

По его словам, в среднем в Европе лизинг финансирует 28% нового транспорта и оборудования. Итак, в Украине рынок имеет двукратный потенциал дальнейшего роста. "На лизинг в Украине приходится только 3-4% инвестиций в основные фонды. В Европе аналогичный показатель – около 30%. Можно только представить, какой потенциал рынка лизинга для юрлиц в нашем государстве", – отметил эксперт.

Также он прокомментировал принятый в феврале парламентом законопроект о финансовом лизинге, который закрепляет норму о том, что предмет лизинга должен немедленно возвращаться к лизингодателю, если договор признается недействительным. Теперь задержка возврата предмета лизинга не будет бесплатной для должника.