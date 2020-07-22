В большинстве цивилизованных стран доля проданных в кредит автомобилей составляет 60-80%. В Украине такие показатели были только в период с 2006 по 2008 год. Сейчас доля кредитных продаж достигает лишь 20%.

Как отмечает издание Finclub в проекте "50 ведущих банков Украины – 2020”, традиционно в Украине около 20% автомобилей продаются в кредит. Продажи новых автомобилей в прошлом году выросли почти на 15%, но сегмент автокредитования рос еще быстрее.

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Клиентов интересовали в первую очередь партнерские программы с автодилерами и автопроизводителями, которые позволяли оформить кредит на большую сумму под меньший процент (от 0,01% годовых). Правда, как и раньше, минимальная ставка чаще всего предусматривает первоначальный взнос от 50% стоимости автомобиля и непродолжительный срок кредитования – до 12-24 месяцев.

В прошлом году банкиры зафиксировали оживление в сегменте автокредитования, а средняя сумма кредита составляет около 500 тысяч грн.

Коронакризис привел к сужению рынка кредитования физических лиц. За три месяца – с марта по июнь – объем кредитов в гривне, выданных физическим лицам украинскими банками, уменьшился на 4,5 миллиарда грн.

По данным Укравтопрома, в июне 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 7 300 новых легковых авто. В результате, относительно предыдущего года, июньский рынок вырос на 12%. Кроме того, активно растет рынок подержанных авто. В июне украинцы зарегистрировали 29 200 бывших в эксплуатации легковых автомобилей, что на 52% больше аналогичного показателя прошлого года.

Напомним, что европейские электромобили начали вытеснять американские