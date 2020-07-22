У більшості цивілізованих країн частка проданих у кредит автомобілів складає 60-80%. В Україні такі показники були лише у період з 2006 до 2008 року. Зараз частка кредитних продажів сягає лише 20%.

Як зазначає видання Finclub в проекті "50 провідних банків України - 2020, традиційно в Україні близько 20% автомобілів продаються в кредит. Продажі нових автомобілів в минулому році зросли майже на 15%, але сегмент автокредитування ріс ще швидше.

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Клієнтів цікавили в першу чергу партнерські програми з автодилерами та автовиробниками, які дозволяли оформити кредит на велику суму під менший відсоток (від 0,01% річних). Правда, як і раніше, мінімальна ставка найчастіше передбачає початковий внесок від 50% вартості автомобіля і нетривалий термін кредитування - до 12-24 місяців.

У минулому році банкіри зафіксували пожвавлення в сегменті автокредитування, а середня сума кредиту становить близько 500 000 грн.

Коронакрізіс привів до звуження ринку кредитування фізичних осіб. За три місяці - з березня по червень - обсяг кредитів у гривні, виданих фізичним особам українськими банками, зменшився на 4,5 млрд грн.

За даними Укравтопрому, в червні 2020 роки українці придбали і зареєстрували 7 300 нових легкових авто. В результаті, відносно попереднього року, червневий ринок виріс на 12%. Крім того, активно зростає ринок вживаних авто. У червні українці зареєстрували 29 200 бувших в експлуатації легкових автомобілів, що на 52% більше аналогічного показника минулого року.

Нагадаємо що: що європейські електромобілі почали витісняти американські.