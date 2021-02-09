Лізинг автомобілів в Україні покращив свої показники. Ринок може зрости ще, але є нюанси з новим законом.

У минулому році використання лізингу збільшилося в категорії як легкових машин, так і авто для бізнесу - до 13% і 11,6% відповідно. Про це повідомила прес-служба Асоціації українських банків.

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"У 2020 році рівень проникнення лізингу в сегменті легкових автомобілів склав 13%, комерційних - 11,6%, тоді як два попередні роки він становив відповідно 9% та 8,6%", - розповів засновник компанії "Геткар Лізинг" Олексій Мерецкий.

За його словами, в середньому в Європі лізинг фінансує 28% нового транспорту і обладнання. Отже, в Україні ринок має дворазовий потенціал подальшого зростання. "На лізинг в Україні припадає лише 3-4% інвестицій в основні фонди. У Європі аналогічний показник - близько 30%. Можна тільки уявити, який потенціал ринку лізингу для юросіб в нашій державі", - зазначив експерт.

Також він прокоментував прийнятий в лютому парламентом законопроект про фінансовий лізинг, який закріплює норму про те, що предмет лізингу повинен негайно повертатися до лізингодавцю, якщо договір визнається недійсним. Тепер затримка повернення предмета лізингу не буде безкоштовною для боржника.