В течение первых трех кварталов текущего года автомобильный рынок Украины продолжал расти. Также росла популярность финансовых инструментов для покупки автомобиля, в том числе и лизинга.

Количество украинцев, которые покупают автомобиль в лизинг, выросло на 39%. Об этом сообщили в Ассоциации лизингодателей Украины.

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Члены ассоциации "Украинское объединение лизингодателей" зарегистрировали 15,2% всех легковых автомобилей, и 8,4% всех легких коммерческих автомобилей, приобретенных в Украине.

На рынке на 39% вырос объем регистраций транспортных средств (ТС) лизинговыми компаниями в течение трех кварталов текущего года по сравнению с прошлым. Лизинговые компании продолжают показывать впечатляющие результаты деятельности этого года.

Среди зарегистрированных ТС 72% – это новые автомобили, 28% – подержанные. На условиях финансового лизинга предоставлялись 89% ТС на условиях оперативного – 11%.

Уровень проникновения лизинга в сегмент легковых автомобилей стабильно выше, чем в прошлом году. Так, за первые три квартала прошлого года он составил 13,4%, что почти на 2 п.п. ниже, чем в текущем году. В то же время уровень проникновения в сегмент легких коммерческих автомобилей еще в начале года составлял 6,5% и соответственно вырос на 2 п.п. в течение трех кварталов.

По результатам трех кварталов года, в тройку лидеров по регистрациям новых ТС вошли ОТП Лизинг (44% от всех регистраций за период), ULF Finance (18%), и Альфа-Лизинг Украина (10%).

В сегменте подержанных ТС в тройку лидеров вошли компании Автокредит Плюс (52%), ULF Finance (25%) и Авентус Лизинг (14%). 79% всех ТС, зарегистрированных членами Ассоциации за указанный период – это легковые автомобили.

Самыми популярными легковыми автомобилями остаются автомобили марки Renault. Доля этой марки составила 18%. В пятерку самых популярных марок также попали: Toyota (11%), Skoda (9%), Peugeot (9%) и VW (6%).

Вне сегмента легковых автомобилей, около 9% регистраций транспортных средств пришлось на грузовые автомобили, а еще 5% – на легкие коммерческие транспортные средства. Остальные сегменты имели долю, меньше 5%.

В третьем квартале лизинговые компании зарегистрировали 5295 ТС, что сопоставимо с уровнем показателей второго квартала текущего года. Это также на 26% больше, чем в третьем квартале прошлого года.