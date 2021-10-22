Протягом перших трьох кварталів поточного року автомобільний ринок України продовжував зростати. Також зростала популярність фінансових інструментів для покупки авто, у тому числі й лізингу.

Кількість українців, які купують авто в лізинг, зросла на 39%. Про це повідомили в Асоціації лізингодавців України.

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Члени асоціації "Українське об’єднання лізингодавців" зареєстрували 15,2% всіх легкових автомобілів, та 8,4% всіх легких комерційних автомобілів, що були придбані в Україні.

На ринку відбулось 39% зростання обсягів реєстрацій транспортних засобів (ТЗ) лізинговими компаніями протягом трьох кварталів поточного року у порівнянні до минулого. Лізингові компанії продовжують показувати вражаючі результати діяльності цього року.

Серед зареєстрованих ТЗ 72% – це нові авто, 28% – вживані. На умовах фінансового лізингу надавались 89% ТЗ, на умовах оперативного – 11%.

Рівень проникнення лізингу в сегмент легкових авто стабільно вищий, ніж минулого року. Так, за перші три квартали минулого року він склав 13,4%, що майже на 2 в.п. нижче, ніж в поточному році. В той же час рівень проникнення в сегмент легких комерційних авто ще на початку року складав 6,5% і відповідно зріс на 2 в.п впродовж трьох кварталів.

За результатами трьох кварталів року, трійкою лідерів за реєстраціями нових ТЗ є ОТП Лізинг (44% від усіх реєстрацій за період), ULF Finance (18%), та Альфа-Лізинг Україна (10%).

В сегменті вживаних ТЗ до трійки лідерів ввійшли компанії Автокредит Плюс (52%), ULF Finance (25%) і Авентус Лізинг (14%). 79% всіх ТЗ, зареєстрованих членами Асоціації за вказаний період – це легкові автомобілі.

Найпопулярнішими легковими авто залишаються автомобілі марки Renault. Частка цієї марки склала 18%. До п’ятірки найпопулярніших марок також потрапили: Toyota (11%), Skoda (9%), Peugeot (9%) та VW (6%).

Поза сегментом легкових авто, близько 9% реєстрацій транспортних засобів припало на вантажні автомобілі, а ще 5% – на легкі комерційні транспортні засоби. Решта сегментів мали частку, меншу за 5%.

В третьому кварталі лізингові компанії зареєстрували 5295 ТЗ, що є співставним рівнем із показником другого кварталу поточного року. Це також на 26% більше, ніж в третьому кварталі минулого року.