На рынке электромобилей значительно увеличилась доля новых машин, но количество подержанных остается доминирующим.

В январе украинцы приобрели и зарегистрировали 663 автомобиля на электротяге, что почти на треть больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Из этого количества легковых электромобилей было 631 шт., а 32 авто – коммерческие. Доля новых машин в регистрациях электромобилей составила 20% против 10% в январе 2021 г.

Самым популярным легковым автомобилем на рынке полностью электрических авто остается Nissan Leaf. В январе свою первую регистрацию в Украине прошли 136 авто этой модели.

Второй результат у Tesla Model 3, за который своими кошельками проголосовали 63 автомобилисты.

Электрический кроссовер, который производится японской Honda совместно с китайским Dongfeng – M-NV ворвался в тройку самых популярных в Украине электромобилей. В активе этой модели 33 регистрации.

Также в ТОП-5 января попали Volkswagen e-Golf – 26 шт. и Chevrolet Bolt – 25 шт.

Самым востребованным автомобилем среди коммерческих машин на аккумуляторных источниках питания остается Renault Kangoo Z.E. За месяц 21 электрическая Kangoo пополнили украинский автопарк.