На ринку електромобілів значно збільшилась частка нових авто, але вживані все одно домінують.

У січні українці придбали і зареєстрували 663 автомобіля на електротязі, що майже на третину більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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З цієї кількості легкових електромобілів було 631 шт., а 32 авто – комерційні. Частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала 20% проти 10% в січні 2021 р.

Найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто залишається Nissan Leaf. В січні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 136 авто цієї моделі.

Другий результат – у Tesla Model 3, за яку своїми гаманцями проголосували 63 автомобілісти.

Електричний кросовер, що виготовляється японською Honda спільно з китайським Dongfeng – M-NV увірвався у трійку найпопулярніших в Україні електромобілів. В активі цієї моделі 33 реєстрації.

Також до ТОП-5 січня потрапили Volkswagen e-Golf – 26 шт. та Chevrolet Bolt – 25 шт.

Найбільш затребуваним автомобілем серед комерційних машин на акумуляторних джерелах живлення залишається Renault Kangoo Z.E. За місяць 21 електрична Kangoo поповнили український автопарк.