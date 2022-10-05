В Киеве засветился очень нестандартный Chevrolet Corvette C6. Американский спорткар серьезно тюнинговали в Украине.

Тюнинг Chevrolet Corvette радикально изменил авто и не сразу понятно, что перед нами именно эта модель. Появились огромная решетка радиатора, каплевидные фары, обвес, диффузор и антикрыло. Часть деталей теперь карбоновые.

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Этот автомобиль создали в украинском тюнинг-ателье Proteros. Однако впоследствии его доработали специалисты G-Tuning и он немного изменился.