У Києві засвітився дуже нестандартний Chevrolet Corvette C6. Американський спорткар серйозно тюнінгували в Україні.

Тюнінг Chevrolet Corvette радикально змінив авто і не зразу зрозуміло, що перед нами саме ця модель. З’явилися величезна решітка радіатора, каплевидні фари, обвіс, дифузор і антикрило. Частина деталей тепер карбонові.

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Цей автомобіль створили в українському тюнінг-ательє Proteros. Проте згодом його допрацювали спеціалісти G-Tuning і він трохи змінився.